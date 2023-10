Super League: YB mit Unentschieden gegen Lugano

Nachdem Leader FCZ am Samstag Punkte liegen gelassen hatte, hätte YB am Sonntag aufschliessen können. Doch es gelang nicht: Im Tessin gab es für die Berner ein 1:1.

1 / 2 Im strömenden Tessiner Regen werden die Punkte aufgeteilt: Lugano und YB trennen sich 1:1. Urs Lindt/freshfocus In Genf darf das Heimteam jubeln. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand gewinnt Servette gegen Luzern. Martin Meienberger/freshfocus

Mit bisher nur drei Gegentoren im eigenen Stadion war Lugano defensiv eine absolute Heimmacht. Das musste auch der amtierende Meister am Sonntag zuerst feststellen. Die Tessiner liessen gegen YB in der ersten Halbzeit nur wenig zu – beide Teams waren sehr gut organisiert. Im strömenden Regen war der Partie zuerst nicht anzusehen, dass beide Teams unter der Woche in den europäischen Wettbewerben ran mussten.

Die zweite Halbzeit wurde mit Verzögerung angepfiffen. In YB-Tor war das Netz kaputt, im oberen Eck hatte es ein Loch. Die Berner liessen sich davon aber nicht beirren und fanden in der zweiten Halbzeit immer mehr Lösungen in der Offensive – bis es in der 60. Minute zum ersten Mal im Lugano-Tor klingelte. YB-Leistungsträger Ugrinic traf für die Berner nach schöner Vorarbeit von Blum und Nsame. Doch die Berner konnten den Stolperer von Tabellenführer FCZ am Samstagabend nicht ausnutzen. Luganos Cimignani traf in der 78. Minute noch zum 1:1-Ausgleich.

Torreiches Hin und Her in Genf

Das zweite Spiel am Sonntagabend war deutlich torreicher. Servette startete stark in die Partie. Gingen nach sehenswerter Stefanovic-Flanke durch Antunes bereits in der siebten Spielminute in Führung. Dann gaben die Genfer das Spieldiktat mehr und mehr ab – und die Luzerner wurden stärker. Auch hier war es eine wunderbare Flanke von Dorn auf den komplett frei stehenden Ottiger, der zum Ausgleich traf. Chader erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:1 für die Innerschweizer. Lang konnten sich die Luzerner aber nicht über die Führung freuen. Fünf Minuten später glich Bedia aus, in der Schlussphase erhöhte Mazikou auf 3:2, ehe Crivelli in der sechsten Minute der Nachspielzeit gar noch zum 4:2-Schlussstand traf.

