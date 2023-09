Super League: GC verliert gegen die Young Boys 0:1

Itten trifft für YB im Spiel gegen GC. SRF

Die Szene des Spiels

Cedric Itten traf in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend vier Mal. Zwei Tore schoss er in der Super League. Bisher. Denn am Samstagabend kam ein weiteres hinzu. In der 17. Minute wurde der YB-Stürmer nicht gedeckt, Itten kam so mit dem Aussenrist an den Ball. Die Kugel schlug daraufhin in der unteren Ecke ein. GC-Goalie Justin Hammel sah beim Gegentreffer alles andere als gut aus. Es war der entscheidende (und einzige) Treffer zum Berner 1:0-Sieg gegen die Grasshoppers.

Die Schlüsselfigur

Itten. Der YB-Stürmer war stets anspielbar und überzeugte durch gute Laufwege. Und da war natürlich noch sein oben beschriebenes Tor zum Sieg. Während beim SRF insbesondere GC-Goalie Hammel für sein Positionsspiel beim Gegentreffer kritisiert wurde, gab es auf Blue viel Lob für Itten. «Weltklasse» wurde sein Tor genannt und Ittens Fähigkeiten wurden mit jenen von Ex-Fussballstar Zlatan Ibrahimovic verglichen.

freshfocus

Das bessere Team

Ganz eindeutig die Young Boys. Unter der Woche verloren die Berner gegen den FC St. Gallen, nun wollte der amtierende Schweizer Meister die Wiedergutmachung für die erste Niederlage in der Meisterschaft. Das gelang – und der Erfolg war verdient. Die Berner übernehmen zumindest bis Sonntag Platz eins in der Tabelle.

Das Tribünen-Gezwitscher

GC präsentierte sich schwach. Nach der erneuten Niederlage befinden sich die Zürcher immer tiefer im Elend. Aus den letzten sechs Ligaspielen verbucht GC lediglich einen Punkt und musste nun bereits vier Mal als Verlierer vom Platz. Dazu gab es da ja noch die Cup-Pleite gegen Sion. In insgesamt neun Ligaspielen gab es für das Team von Bruno Berner überhaupt erst einen Sieg, es war ein 3:1-Erfolg über den FC Basel. GC hat derzeit also nichts mit der oberen Tabellenhälfte zu tun. Die Zürcher kämpfen gegen den Abstieg.

Tor

17’ | 0:1 | Garcia flankte und in der Mitte stand Itten frei. Er traf wunderschön zum 1:0.

Stimmen zum Spiel

Darian Males (YB): «WIr wussten, was für Bedingungen heute auf uns zukommen würden. Die Platzbedingungen waren nicht optimal. Darum haben wir mit hohen Bällen agiert. Auf dem Platz steht auch immer eine andere Mannschaft. GC hat uns das Leben nicht leicht gemacht. Es ist positiv, dass wir heute zu Null gespielt haben.» (blue)

Justin Hammel (GC): «Ich bin etwas sprachlos. Mir fehlen die Worte. Wir haben wie bereits am Dienstag gegen Zürich enorm viel investiert und es ist hat wieder nicht gereicht. Wir wissen, wo die Probleme liegen und wo wir noch Potenzial haben. Wir müssen vor dem Tor konkreter werden. Im letzten Drittel gab es kaum zählbare Chancen. Wir müssen die Bälle besser vor das Tor bringen.» (blue)

Der Ausblick

Die Young Boys treten unter der Woche in der Champions League an. Zum Auftakt gab es in dieser eine Niederlage gegen Leipzig, jetzt wartet am Mittwoch Roter Stern Belgrad. Nächste Woche findet die Partie gegen die kriselnden Basler statt. GC spielt nächstes Wochenende gegen Yverdon.