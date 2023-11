Super League: Young Boys nehmen Winterthurer Festung in Unterzahl ein

Die Szene des Spiels

Die 6. Minute. YB wurde zu Beginn des Spiels vom furiosen FC Winterthur regelrecht überrollt. Bereits 0:1 zurück, war Joël Monteiros Tor die entscheidende Ansage: Winti kann wirbeln, was es will, am Ende brauchte YB nur wenige gute Pässe für ein Tor. Das Tor zum 2:1 sollte bald folgen, 4:1 lautete das Resultat am Schluss.

So gehts weiter

Für YB gehts nun zunächst nach Manchester, wo am Dienstag das Auswärtsspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger ManCity ansteht (21.00 Uhr). In der Liga gehts am Samstag zuhause gegen Luzern weiter (20.30 Uhr). Am gleichen Tag gastiert Winterthur in St. Gallen (18.00 Uhr). Lausanne-Sport gastiert ebenfalls am Samstag bei Yverdon (18.00 Uhr), Lugano trifft nach dem Conference-League-Duell am Donnerstag bei Brügge (21.00 Uhr) dann am Sonntag auswärts auf Leader FCZ (16.30 Uhr).