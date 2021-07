«Super Mario 64» für mehr als 1,5 Millionen Dollar verkauft

«Atemberaubender Zustand»

Laut den Experten ist das «Super Mario 64»-Spiel eines von weltweit fünf originalverpackten Kassetten in ähnlich gutem Zustand. Keine dieser Kopien schneidet aber so gut ab, wie das nun verkaufte Exemplar. Die Experten schreiben dazu: «Die kulturelle Bedeutung des Titels und seine Wichtigkeit für die Geschichte der Videospiele ist enorm und der Zustand dieser Kopie ist einfach nur atemberaubend.»

Wer mehr als 1,5 Millionen Dollar für das Spiel ausgegeben hat, ist nicht klar. Heritageauctions.com nennt aus Datenschutzgründen keine Namen. Sicher ist, dass kein anderes Game bisher für einen solch hohen Betrag die Besitzerin oder den Besitzer gewechselt hat. Erst am 9. Juli 2021 wurde ein originalverpacktes «The Legend of Zelda» für das Nintendo Entertainment System für 870’000 Dollar verkauft. Der alte Rekord hielt nur gerade für 48 Stunden. Den vorherigen Rekord hielt ein gut erhaltenes Exemplar des Spiels «Super Mario Bros», das Anfang April für 660’000 Dollar verkauft wurde.

Sammelkarten und NFTs

Die Preise für Games, aber auch andere Sammelartikel, sind in den letzten Monaten in die Höhe geschnellt. So werden zum Beispiel auch für Pokémon-Karten immense Summen bezahlt. Nicht nur physische, auch virtuelle Sammelobjekte sind in den letzten Monaten beliebt. Diese sogenannten NFTs von Memes oder Kunst haben Millionen umgesetzt.