Super-Promivilla aus «Bodyguard» sucht neuen Besitzer

Das «Beverly Hills House» hat schon allerlei Promis aus der Nähe gesehen und war auch schon Location für mehrere Filme. Jetzt soll es verkauft werden.

Das «Beverly House» befindet sich natürlich in den Beverly Hills in Kalifornien. Das Haus gilt als «eines der berühmtesten Häuser der USA». Das liegt vor allem an zwei Filmen: «The Bodyguard», in dem Whitney Houstons Charakter im Haus lebte … und «Der Pate» – die berühmte Pferdekopfszene wurde hier gedreht. Aber auch privat verbrachten diverse Prominente hier Zeit.

In diesem Haus hielten sich schon viele Promis auf und es war Teil diverser Filme: Es kommt in Francis Ford Coppolas «Der Pate» vor, bei der berühmten Pferdekopf-Szene. Es war auch das Haus von Whitney Houstons Charakter Rachel Marron in «Bodyguard». Jackie und John F. Kennedy haben hier ihre Flitterwochen verbracht.

Das Beverly House gilt als eines von Amerikas berühmtesten Häusern

Schon bevor hier Filme gedreht wurden, war das Haus ein Treffpunkt für die Schönen und Reichen: Während des Goldenen Zeitalters in Hollywood gehörte es dem amerikanischen Verleger und Medien-Tycoon William Randolph Hearst, der für seine rauschenden Feste bekannt war.

Und trotz all des Glamours und der bewegten Geschichte: Seit nunmehr zwei Jahren steht das Haus zum Verkauf, zum angegebenen Preis von 125 Millionen Dollar wollte es aber bisher niemand. Dabei wird für diesen Preis doch einiges geboten: Das Haus hat 18 Schlafzimmer, 25 Bäder und 14’200 Quadratmeter Land.

William Randolph Hearst und Marion Davis

William Hearst, der erste Besitzer des Hauses, wohnte dort mit niemand anderem als Marion Davis, seiner Hollywood-Geliebten. Hearst distanzierte sich immer mehr von seiner Noch-Ehefrau und investierte seine ganze Zeit (und sein ganzes Geld) in die Karriere seiner Affäre.

Er finanzierte Marions Model-Shootings, promotete sie in all seinen Zeitungen und gründete schliesslich ein Filmstudio, um ihre Filme zu produzieren. Kommt dir diese Storyline bekannt vor? Kein Wunder: Charles Foster Kane, die Hauptfigur aus «Citizen Kane» ist dem berühmten Verleger nachempfunden. Im Film ist seine zweite Frau eine fürchterlich untalentierte Sängerin, der er unbedingt zum Erfolg verhelfen will.

Zweistöckige Bibliothek

Davis mag nicht die talentierteste Sängerin oder Schauspielerin gewesen sein, ihre Qualitäten als Gastgeberin sind aber durchaus berühmt. Bei Hearsts Partys unterhielt sie die Hollywood-Elite, darunter Charlie Chaplin (mit dem sie angeblich eine Affäre hatte), Greta Garbo und John F. Kennedy.

Der aktuelle Besitzer ist Anwalt Leonard Ross. Er hat sich in den vergangenen 40 Jahren gut um das Anwesen gekümmert, es ist in einem ausgezeichneten Zustand und viele Details sind noch erhalten: So stehen in der zweistöckigen Blibliothek noch immer Hearsts eigene Bücher. Er erweiterte das Haus allerdings um einen Nachtclub im Keller.

Haus wird auch vermietet

Zwar soll das Beverly House für 125 Millionen Dollar verkauft werden – bis das aber passiert kann man es auch weiterhin mieten, unter anderem als Film-Location. Monatsmiete: Sagenhafte 600’000 Dollar. Und Ross hat jetzt ein Interesse daran, das Haus möglichst schnell loszuwerden: Er musste kürzlich Insolvenz anmelden.