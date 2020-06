«Von Schlafen keine Rede»

Super Puma der Armee bringt Anwohner um den Schlaf

Im unteren Baselbiet riss ein Super Puma unzählige Anwohner aus dem Schlaf. Der Armeehelikopter war für die Eidgenössische Zollverwaltung auf nächtlicher Verbrecherjagd.

Auf Facebook machten betroffene Anwohner ihrem Ärger Luft. Postings in öffentlichen Gruppen wie «Du bisch vo Aesch BL, wenn du…» wurden rege kommentiert.

Ein Super Puma der Schweizer Luftwaffe war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im unteren Baselbiet im Einsatz.

«Weiss jemand, warum ein Helikopter um 1 Uhr morgens über Aesch fliegt?» Dieser Post in der öffentlichen Facebookgruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn du…» ist kein Einzelfall. Auch in Dornach oder Reinach machten Anwohner dieser Tage ihrem Ärger über nächtlichen Helikopterlärm in zahlreich kommentierten Facebook-Beiträgen Luft. «Mega mühsam. Von Schlafen keine Rede. Ich bin gestanden im Bett», lautete der Tenor.