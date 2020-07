Tessin

Vermisster Gleitschirmflieger (34) tot aufgefunden

Von einem 34-jährigen Gleitschirmflieger fehlte seit knapp einer Woche jede Spur. Nun herrscht traurige Gewissheit.

Am Freitag dann die traurige Gewissheit: Laut der Tessiner Polizei wurde der 34-Jährige tot aufgefunden.

Seit fast einer Woche wurde ein 34-Jähriger aus Tenero TI vermisst. Der Mann war am Samstag kurz nach 11.30 Uhr mit einer Gruppe von Gleitschirmfliegern vom Cardada in Richtung Val Formazza und Val Devero aufgebrochen. Um 15.20 Uhr sei er zwischen der Walliser Kantonsgrenze und Italien unterwegs gewesen. Er wollte den Angaben zufolge später wieder auf Tessiner Boden landen, wie die Tessiner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.