Radioaktivitäts-Messflüge - Super Pumas überfliegen Städte in nur 90 Meter Höhe

Ein Helikopter überfliegt die Messgebiete in rund 90 Meter Höhe über dem Boden in parallelen Bahnen.

In Wil und Frauenfeld ist am Donnerstag ein Super Puma unterwegs.

In den nächsten Tagen werden Super Pumas mit ihrem Lärm für Aufmerksamkeit sorgen. Denn die Helikopter sind für die Radioaktivitäts-Messflüge der Nationalen Alarmzentrale des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS im Einsatz. Die Messflüge finden jedes Jahr statt. Dabei überfliegt ein Super Puma die Messgebiete in rund 90 Meter Höhe über dem Boden in parallelen Bahnen. «So kann die Radioaktivität am Boden schnell und grossräumig gemessen werden», teilt das BABs mit.