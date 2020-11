Super-smarte Wohnung macht aus zwei Zimmern vier

Die schlaue Wohnung mit dem Projektnamen «Smart Zendo» befindet sich in der Coastal Skyline, einem Stadtviertel von Hongkong. Entworfen wurde die Wohnung vom Sim-Plex Design Studio für ein Paar, das viel reist – und mit mehreren Generationen unter einem Dach wohnt.

Haus muss an drei Generationen angepasst sein

Entsprechend muss das Haus für alle drei Generationen funktionieren: Das Kind muss spielen können, die Eltern sollen einen Platz haben, um sich zu erholen und gleichzeitig soll die Wohnung altersgerecht für die Grossmutter sein. «Ausserdem haben Eric und Lory uns oft von ihrem Haus in Taiwan erzählt und wie sehr sie es vermissen. Wir haben uns deswegen auch davon inspirieren lassen.» sagt Patrick Lam.

Viel versteckter Stauraum

Der Boden im Wohnzimmer befindet sich auf einer erhöhten Plattform mit Falltür-Elementen. Unter diesen Falltüren können Spielzeuge, aber auch andere Gebrauchsgegenstände gelagert werden. Ausserdem gibt es eine Tisch-Plattform. Wird sie erhöht, offenbart sie eine in den Boden eingelassene Sitzbank.

Und kommt Besuch kann das ganze Wohnzimmer von der offenen Küche abgetrennt werden und wird so zu einem weiteren Schlafzimmer.

Ausserdem kann per Sprachsteuerung ein Kaffeetisch aus dem Boden gelassen werden. Die Sitzbank befindet sich versteckt darunter.

Alles funktioniert mit Sprachsteuerung

Per Voice-Command lassen sich in der smarten Wohnung Vorhänge öffnen, Lichter an- und wieder ausschalten, Türen auf- und abschliessen und Tische erhöhen. Alle elektronischen Geräte werden von Apps und Fernbedienungen bedient, die klassischen Schalter gibt es zwar noch, sie sind aber versteckt.