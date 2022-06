Bald 35 Siege am Stück?: Super-Swiatek auf Rekordjagd – Polin (21) jagt Williams-Bestmarke in Paris

Iga Swiatek in Jubelpose: Die Polin ist zurzeit kaum zu bremsen.

«Ich habe in dem Moment ganz vergessen, wie alt ich bin», schmunzelt Iga Swiatek nach dem Viertelfinal-Sieg am French Open gegen die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 11). Bloss einen Tag nach ihrem 21. Geburtstag schrieb die polnische Weltnummer 1 in ihrer obligaten Siegesbotschaft fälschlicherweise die Nummer 22 auf die Kameralinse.