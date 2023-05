USA: Taifun «Mawar» könnte massive Verwüstung auf US-Insel anrichten

Das US-Aussengebiet Guam im Pazifik rüstet sich für den Taifun «Mawar», den möglicherweise zerstörerischsten Sturm dort seit mehr als 20 Jahren. «Mawar» erreichte am Dienstag den Status eines sogenannten Super-Taifuns mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 240 Kilometern pro Stunde. Der US-Wetterdienst rechnete damit, dass der Sturm am Mittwochmittag (Ortszeit, Nacht zum Mittwoch MESZ) im Süden Guams Land erreichen könnte.

Radarstation auf Insel ist nicht mehr erreichbar

Bereits am Mittwochmorgen posteten Einwohner der grössten Insel des Marianen-Archipels, das im westpazifischen Ozean liegt, Bilder und Videos in den sozialen Medien, die extrem starke Winde zeigen. Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, habe sich der Sturm vor wenigen Stunden etwas abgeschwächt, es handle sich aber immer noch um einen starken Taifun. Seit sechs Uhr am Mittwochmorgen ist auch die Radarstation auf der Insel nicht mehr erreichbar – laut Anwohnern ist durch die ersten starken Winde, die am Mittwochmorgen bereits auf die Insel treffen, weitflächig der Strom ausgefallen.