Supercup: Harry Kane gibt Debüt, Bayern verlieren gegen Leipzig

Als Harry Kane zur Einwechslung trabte und endlich den Rasen betreten durfte, erbebte die Allianz Arena. «Harry Kane, Harry Kane», brüllten die Bayern-Fans. Aber auch der teuerste Fussballer in der Historie des FC Bayern München konnte bei seinem Debüt am Tag seiner Verpflichtung nicht verhindern, dass DFB-Pokalsieger RB Leipzig der Münchner Euphorie mit einem erstaunlich reif erspielten 3:0 im Supercup einen heftigen Dämpfer versetzte. Der erste nationale Titel der Saison geht nach Sachsen.

Der dreifache Torschütze Dani Olmo avancierte im ersten Pflichtspiel der Saison zum zweiten Hauptdarsteller eines bemerkenswerten Abends – und zwar als abgezockter Matchwinner. Der 25-jährige Spanier überwand am Samstagabend Bayern-Torwart Sven Ulreich zunächst zweimal aus dem Spiel heraus (3./44. Minute) und dann nochmal eiskalt vom Elfmeterpunkt (68.). Die 75'000 Zuschauer erlebten keine Kane-Party, sondern eine Olmo-Show.

Nur drei Ballkontakte

Trotzdem stand der Sommertag in München im Zeichen des Kane-Hypes. Harry hier, Harry da, Harry überall. In der Nacht zum Samstag war die Transfersaga um den ersten 100-Millionen-Mann in 60 Bundesliga-Jahren mit Kanes Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag zu Ende gegangen. Und der erhoffte neue Super-Neuner des FC Bayern verkündete, dass er es kaum abwarten könne, «meine Qualitäten auf dem Platz zu zeigen, hoffentlich viele Tore zu erzielen und die Fans glücklich zu machen». Auf Anhieb gelang ihm das nicht, der von Tottenham gekommene Captain der englischen Nationalelf lauerte vergeblich im Strafraum, hatte gerade mal drei Ballkontakte.

Die Bayern waren spielbestimmend, aber die Leipziger agierten harmonischer, griffig in den Zweikämpfen und vorm Tor entschlossen. Zwei Grosschancen vergab dagegen Bayerns Sturmtalent Mathys Tel in der ersten Hälfte nach Vorarbeit von Serge Gnabry – und alle im Stadion dachten: Die hätte Kane bestimmt gemacht. Die Gäste hatten zudem Glück, dass der Ball bei einer Abwehraktion von Mohamed Simakan am Pfosten landete und nicht im eigenen Tor (28.). (dpa)