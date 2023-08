Supercup live: Manchester City – FC Sevilla

Die Könige Europas treffen auf den Europa-League-Champion. Manchester City will sich nach dem Triple in der letzten Spielzeit den ersten Titel der neuen Saison sichern. Im Community Shield, dem Supercup des englischen Fussballs, scheiterten die Skyblues im Penaltyschiessen gegen Arsenal. Doch zum Saisonauftakt der Premier League zeigten die Cityzens eine makellose Leistung beim 3:0 gegen Aufsteiger Burnley. Auch die norwegische Tormaschine Haaland fand nach einer durchzogenen Pre-Season zurück zu seiner Kaltschnäuzigkeit und netzte doppelt ein.

Heute trifft die Mannschaft von Pep Guardiola bei Temperaturen um die 30 Grad in Piräus auf den FC Sevilla. Die Spanier starteten mit einer 1:2-Niederlage zuhause gegen Valencia in die neue Saison. Dank dem Titel im kleinen Bruder der europäischen Wettbewerbe geht es in dieser Saison in die Champions League. Die Qualifikation über die heimische Liga hätten die Andalusier mit Rang 12 bei weitem verpasst.