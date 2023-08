Supercup: Manchester City schlägt FC Sevilla

Die Szene des Spiels

Kurz nach der Pause vergibt erst En-Nesyri eine Riesenchance alleine vor Ederson, ehe wenig später Rodri mit vollen Einsatz den zweiten City-Gegentreffer verhindert. Das 2:0 für Sevilla hätte das Spiel entscheidend zu Gunsten der Andalusier drehen können. Im Penaltyschiessen ist dann Sevillas Nemanja Gudelj der tragische Held, der als zehnter Spieler bei diesem Supercup als erster seinen Elfmeter verschiesst.

Die Schlüsselfigur

Ederson. Der brasilianische Goalie steht beim Starensemble der Citizens oftmals etwas im Schatten. Gegen Sevilla ist er zur Stelle, wenn es ihn braucht. Zwar hält er keinen Elfmeter, aber seine Parade Anfangs zweite Halbzeit gegen En-Nesyri ist mitentscheidend.

Die bessere Mannschaft

Sevilla hatte gerade Anfangs der zweiten Halbzeit eine starke Phase. City hingegen preschte in der Schlussphase der regulären Spielzeit auf den späten Siegtreffer, jedoch ohne die nötige Durchschlagskraft. Superstar Erling Haaland blieb für einmal blass.

Das Tribünengezwitscher Nach dem 86-Millionen-Franken teuren Transfer von Josko Gvardiol gab es schon erste Experten, die befürchteten, Manuel Akanji könnte bei City seinen Stammplatz verlieren. Der Nati-Star stand allerdings auch im Super-Cup in der Startelf. Dort verrichtete er seine Arbeit in etwas ungewohnter Rolle auf der Sechser-Position, was TV-Experte Markus Babbel bei Sat1 als «Ritterschlag» für den Schweizer bezeichnete. «Das zeigt, dass Guardiola das Vertrauen in ihn und seine fussballerische Qualität hat», so der frühere Luzern-Trainer.

Die Tore:

25.’ I 0:1 I Acuna zirkelt die Flanke herrlich zur Mitte, wo sich En-Nesyri gegen Aké und Gvardiol durchsetzt und einnickt.

63.’ I 1:1 I Nach einer Hereingabe von Rodri lauert Palmer am zweiten Pfosten und köpfelt gegen die Laufrichtung Bonos ein.

Der Ausblick: Für Man City gehts am Samstag in der Liga gegen Newcastle und Nati-Verteidiger Fabian Schär ran. Sevilla spielt erst am Montag wieder. Dann auswärts bei Alavés.