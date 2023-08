Österreich: «Supergut» – Österreichs Ex-Aussenministerin schwärmt von Russland

2018 kniete sie an ihrer Hochzeit vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. In den Wiener Politkreisen sorgte diese Geste für Unmut.

Österreichs Ex-Aussenministerin Karin Kneissl erwägt Medienberichten zufolge einen Umzug in das russische Dorf Petruschowo.

Sie schwärmt von der Landschaft und den Menschen in Petruschowo.

Österreichs ehemalige Aussenministerin Karin Kneissl weilt derzeit in Russland.

Karin Kneissl amtierte zwischen Dezember 2017 und Juni 2019 als Österreichs Aussenministerin. Die parteilose Politikerin sorgte dabei vor allem mit ihrer Hochzeit vor fünf Jahren für Aufsehen. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin tanzt und vor ihm schliesslich knickst. Aus einem «Spiegel»-Bericht geht hervor, dass sie kürzlich sogar in seine Nähe gezogen ist.

Wie das deutsche Nachrichtenportal schreibt, wohnt die Politikerin nun im Dorf Petruschowo, fünf Autostunden von Moskau entfernt. «Wenn ich Hühner, Enten, Ziegen auf der Strasse sehe – das ist auch meine Welt», sagte sie einem lokalen Medium. In Österreich habe sie in einem ganz ähnlich kleinen Ort gelebt.

Kneissl liebäugelt mit russischer Staatsbürgerschaft

«Ich musste aus Europa fliehen. Niemand hat mich aufgenommen», wird sie vom «Spiegel» zitiert. Laut Focus.de sieht sie sich als Opfer antirussischer Propaganda und habe aufgrund erhaltener Morddrohungen umziehen müssen. In der russischen Stadt St. Petersburg soll sie nun eine Denkfabrik leiten und erwägt ebenfalls, die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen.

Vom Leben in Petruschowo scheint Kneissl begeistert zu sein. «Ich lebe jetzt in Petruschowo, und ich mag die Atmosphäre», wird die Politikerin vom «Merkur» zitiert. «Ich mag die Art, wie die Kinder hier spielen. Es ist eine super gute Atmosphäre hier, nicht nur jetzt, sondern immer, wie ich finde», soll sie in einer Ansprache auf einem Dorffest gesagt haben. Auch die Natur bezeichnet sie als «fabelhaft».