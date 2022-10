Alexei Mordaschow: Superjacht nimmt Kurs auf Südafrika – Oligarch schippert an Sanktionen vorbei

Die 142 Meter lange «Nord» ankerte einige Zeit in Hongkong und soll jetzt auf dem Weg nach Südafrika sein.

Seine «Lady M» wurde von den italienischen Behörden im März beschlagnahmt, mit seiner 500-Millionen-Dollar-Superjacht sollte das nicht passieren: Anfang Monat noch in Hongkong, ist die «Nord» nun auf dem Weg nach Südafrika. Am 9. November soll sie in Kapstadt ankommen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.