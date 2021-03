Bereits in drei Jahren soll dessen kleiner Bruder mit Mach 1,4 in die Luft gehen.

Damit würde er von Los Angeles aus Tokio in unter drei statt wie bisher in über neun Stunden erreichen.

«Unsere Vision ist es, eine Zukunft zu erschaffen, in der die Menschen innert drei Stunden zwischen zwei beliebigen Punkten auf der Welt reisen können», sagt dazu Aerion-Gründer und –Chef Tom Vice. «Überschallflüge sind der Startpunkt dafür, aber das ist nur der Anfang.» Für dieses Ziel arbeitet das Startup in Florida mit der NASA zusammen. Derzeit laufen die Konzept- und Designarbeiten am künftigen Superjet, laut CNN sollen im Lauf des Jahres weitere Details kommuniziert werden. In Melbourne im US-Bundesstaat Florida wird gegenwärtig das neue Hauptquartier von Aerion erstellt.