2G-Option : Supermärkte in Hessen dürfen Ungeimpfte aussperren

Im deutschen Hessen können Supermärkte künftig selber entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene empfangen wollen.

In Deutschland wächst der Druck auf Ungeimpfte. In Hessen dürfen Detailhändler künftig Ungeimpften den Zutritt verweigern. Die Betriebe, zu denen auch Supermärkte und Discounter zählen, können selbst bestimmen, ob sie nur noch Geimpfte und Genese (2G-Regel) in ihren Geschäften empfangen und damit auf Abstands- und Maskenpflicht verzichten werden. Oder sie können weiterhin auf die 3G-Regel setzen. Bisher wurde von Zugangsbeschränkungen in Supermärkten abgesehen, um allen Menschen die Grundversorgung zu gewähren. Das ist nun vorbei.