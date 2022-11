Supermärkte sollen eingeflogene Ware kennzeichnen müssen

Per Flugzeug transportierte Ware verursacht gemäss einer Studie bis zu 170 Mal so viele Emissionen wie bei einem Transport auf dem Wasser. Die Grüne-Politikerin Christine Badertscher will mit einem Label mehr Aufmerksamkeit schaffen.

Die meisten Obstabteilungen von Schweizer Detailhändlern wie Coop oder Migros präsentieren sich sehr international: Bananen aus Indien, Lammfleisch aus Neuseeland und Spargeln aus Peru. Besonders leicht verderbliche Produkte kommen oftmals auf dem Luftweg ins Land, um sie so schnell wie möglich an die Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen. Doch diese Transportart bringt hohe CO2-Emissionen mit sich.

So hat das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg in einer Studie berechnet, dass eine Ananas, die mit dem Flugzeug nach Europa transportiert wird, für etwa 25 Mal so viel CO2-Emissionen verantwortlich ist wie bei einem Schiffstransport derselben Frucht. Andere Studien schätzen gar, dass die entstandenen Treibhausgase beim Lufttransport bis zu 170 Mal höher sein können als bei einem Transport auf dem Wasser, wie die Zeitungen der CH Media berichten.

Label soll Transparenz bringen

Deshalb fordert die Grüne-Nationalrätin Christine Badertscher in einem Vorstoss nun, dass künftig alle per Flugzeug importierten Lebensmittel deklariert werden müssen. Denn die eingeflogene Ware verursache einen unverhältnismässig hohen Umweltfussabdruck und sei nicht im Sinne einer nachhaltigen Ernährung, so Badertscher. «Mit einer Deklarationspflicht für Flugware schaffen wir Transparenz gegenüber den Konsumierenden.» Auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien unterstützen den Vorstoss, so etwa SVP-Nationalrat Alois Huber oder Mitte-Nationalrat Markus Ritter.

Doch der Vorschlag einer Deklarationspflicht hat auch bereits erste Gegner. «Ich finde es fragwürdig, weshalb man nun den Flugtransport der Deklarationspflicht unterstellen will», sagt beispielsweise FPD-Nationalrat Christian Wasserfallen – schliesslich gebe es auch andere Transportwege, die nachweislich hohe Emissionen verursachen würden. Weiter sei die Massnahme unverhältnismässig.

Migros mit «By Air»-Aufkleber

Tatsächlich wird nur ein geringer Teil der Lebensmittel in die Schweiz eingeflogen. Laut dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit waren es 2021 rund 15’500 Tonnen. Der Grossteil davon ist frischer Fisch – rund fünf Prozent der totalen Fischimporte erfolgen auf dem Luftweg. Auch etwa 7000 Tonnen Gemüse und Obst reiste 2021 mit dem Flugzeug in die Schweiz. Erste Detailhändler kennzeichnen eingeflogene Ware bereits jetzt speziell. So erhalten alle auf dem Luftweg transportierten Lebensmittel bei der Migros einen «By Air»-Aufkleber. Gleiches praktiziert Konkurrent Coop, während Denner und Lidl laut eigenen Angaben komplett auf Flugware verzichten.