Coming-out in Krypton : Supermans Sohn outet sich als bisexuell

Der neue Superman, Sohn von Clark Kent und Lois Lane, lebt in der heutigen Zeit: Er setzt sich für die Umwelt ein, scheut sich nicht vor der Politik und geht auch eine romantische Beziehung mit einem männlichen Freund ein.

Die US-Comicszene scheint zunehmend darum bemüht, Diversität und verschiedene sexuelle Identitäten abzubilden. So outete sich schon im August 2021 Batmans Assistent Robin kürzlich als bisexuell.

Aus Freundschaft wird Liebe: In einem neuen Comic verliebt sich der Sohn von Superman in einen Journalisten – und feiert damit sein Coming-out. Jon Kent, der Sohn von Clark Kent und Lois Lane, entdecke seine bisexuelle Identität, teilte der Verlag DC Comics am Montag mit.