Österreich: Supermarkt wegen mutmasslicher Giftspinne gesperrt

Ein Mitarbeiter entdeckte eine schwarz-rote Spinne in einem Penny-Markt in Österreich.

Am Dienstag versetzte ein kleines Tierchen einen Penny-Supermarkt im österreichischen Krems in helle Aufregung: Ein Mitarbeiter hatte aus einer Obstkiste eine exotische Spinne krabbeln sehen. Die Feuerwehr rückte an und durchsuchte die Räumlichkeiten, die Filiale wurde am Dienstag gesperrt.