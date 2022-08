Supermarktkette 7-Eleven muss alle Filialen in Dänemark wegen Hackern schliessen

Und plötzlich ging gar nichts mehr: Die Supermarktkette 7-Eleven in Dänemark ist von einem Hackerangriff getroffen worden. «Alle Filialen im Land nutzen das gleiche Kassensystem. Dieses funktioniert nicht mehr. Darum haben wir ein Schild gebastelt und den Laden geschlossen», schreibt ein Mitarbeiter auf Reddit. Die Firma bestätigte den Vorfall kurze Zeit später. «Der Cyberangriff bedeutet, dass wir im Land keine Kassen mehr nutzen und damit keine Zahlungen empfangen können. Wir halten die Läden geschlossen, bis wir das Ausmass kennen», heisst es in einem Statement, das am 8. August, veröffentlicht wurde.

Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher nicht klar. Der Fall erinnert aber an eine Cyberattacke von 2021 in Schweden. Damals wurde das Netzwerk von Coop-Schweden mit Ransomware der REvil-Gang lahmgelegt. 800 Filialen mussten im Land schliessen . Der Sicherheitsforscher Kevin Beaumont bezeichnete in einem Tweet schon damals solche Vorfälle als «Alptraum und Weckruf für Regierungen und Unternehmen».

Bezahlung nur mit Cash

In den letzten zwei Tagen haben einige 7-Eleven-Stores in Dänemark langsam wieder ihre Türen geöffnet. In den Läden konnte jedoch zu Beginn nur mit Bargeld oder per App bezahlt werden. Auch Tage danach sind nach Angaben des Unternehmens noch nicht alle wieder offen. Der Stand am Mittwochabend war, dass 169 Stores geöffnet haben, schreibt Thelocal.dk. 7-Eleven hat weltweit über 77’000 Stores. Das Hauptquartier befindet sich in den USA in Irving, im Bundesstaat Texas.