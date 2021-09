6,9 Millionen Follower - Supermodel Doutzen Kroes outet sich als Impfgegnerin 

Kroes hatte sich offenbar in ihre «Familienblase» zurückgezogen und wollte sich auf das «Positive» konzentrieren. Doch nun schreibt sie: «Ich lasse mich nicht zwingen, meine Gesundheit zu beweisen, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können.» Weiter: «Ich werde nicht akzeptieren, dass Menschen aufgrund ihres Gesundheitszustands ausgegrenzt werden.»

Für diese Worte erntet sie Zuspruch, bislang haben mehr als 367’000 Follower und Followerinnen und Fans (Stand: 28. September) ihren Post mit einem Like versehen. Aber auch Kritik schlug ihr entgegen. Das veranlasste sie, sich erneut an ihre Follower und Followerinnen zu richten und sich zu erklären: Sie habe ihre Meinung mitgeteilt, um anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine seien. Und «weil es für viele von uns so verdammt schwer ist, nicht gemocht zu werden».