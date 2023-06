Supermodel Naomi Campbell (53) ist zum zweiten Mal Mutter

Getty Images for Chopard

Im Mai hatte Campbell noch am Chopard Art Evening in Cannes teilgenommen – schwanger sah sie dabei nicht aus.

So kennen ihre Fans und die Modewelt die 53-Jährige.

So zeigte sie sich noch vor wenigen Tagen in Paris schlank und rank.

Supermodel Naomi Campbell hat am Donnerstag die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet.

«Es ist nie zu spät, Mutter zu werden», schreibt das frühere Supermodel Naomi Campbell auf Instagram. Dort verkündet sie, dass sie mit 53 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Dazu postete sie ein Foto mit dem neugeborenen Jungen in ihrem Arm und schrieb dazu, ihr «kleiner Liebling» sei von Anfang an von Liebe umgeben. «Ein wahres Geschenk von Gott – gesegnet!». Den Namen gab sie allerdings nicht preis.

In den Kommentaren auf Instagram hagelte es Gratulationen – doch es kam dann auch rasch die Frage nach der Schwangerschaft. «Das zweite? Woher kommen die? Surrogate» fragt jemand, und eine andere Person wundert sich: «Wartet mal ... sie hat ein Baby bekommen? Wann? War sie nicht eben noch in Paris an der LV-Show?»