Forschende entdecken Superpilze, die Plastik fressen

Darum gehts Forschende der Universität Sydney haben plastikfressende Pilze gefunden.

Diese verschlingen den Kunststoff Polypropylen (PP) in 140 Tagen komplett.

Polypropylen wird in Verpackungen und der Medizintechnik verwendet.

Die Forschenden hoffen, dass diese Superpilze die Umweltverschmutzung durch Plastik in Zukunft reduzieren.

Hunderte Tonnen an Plastikabfällen schwimmen in Flüssen und den Weltmeeren. Ein ökologisches Problem, das in der Wissenschaft bis heute noch als eines der grössten Umwelt-Probleme gilt. Forschende der Universität in Sydney fanden eine neue Möglichkeit, das Plastik auf natürliche Weise zu recyceln. Ein neues Verfahren zeigt, dass zwei Pilzarten sich durch den Kunststoff Polypropylen (PP) fressen können.

Die beiden Pilzgattungen, auf Lateinisch Aspergillus terreus und Engyodontium album, kommen im Boden und in Pflanzen vor. Werden diese dem Plastik ausgesetzt und mit UV-Licht oder Wärme vorbehandelt, reduzieren sie den Kunststoff in nur 30 Tagen um einen Fünftel und in 90 Tagen um rund ein Drittel. Nach fast fünf Monaten fressen sie sich fast komplett durch das Plastik.

Die Pilze wachsen danach extrem und lassen sich durch starke thermochemische Erhitzung in Form umgewandelter Gase als Rohstoff weiterverwenden, beispielsweise als Treibstoff. Die in ihre Bestandteile zerlegten Kunststoffreste können laut den Forschenden möglicherweise ebenfalls zur neuen Produktion von Kunststoff verwendet werden.

Ein positiver Schritt für die Umwelt

Polypropylen ist ein vielfältiger, aber auch hartnäckiger Kunststoff. «Es wird zur Herstellung von vielen Alltagsprodukten verwendet. Nur ein Prozent des Abfalls wird wiederverwertet», so Studienleiterin Amira Farzana Samat. Man findet diese Plastikart vor allem in Verpackungen für Lebensmittel oder in Folien, aber auch in Verschlüssen von Flaschen oder Behältern. Auch in der Medizintechnik entsteht viel Abfall: Polypropylen befindet sich in Spritzen, Masken oder medizinischen Verpackungen.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Methode in Zukunft die massiven Mengen an Plastikabfällen in der Umwelt reduzieren kann. Ausserdem wolle man ein weiteres Verständnis dafür schaffen, wie Plastik auf natürlichem Wege recycelt werden kann. Die Superpilze bleiben daher auch weiterhin im Fokus der Forschung.

