Märstetten TG : Superpuma feuert Signalrakete in Richtung Kleinflugzeug ab

Ein News-Scout hat im Kanton Thurgau eine Militärübung beobachtet. Gefahr bestand für niemanden.

Wer am Mittwochnachmittag den Himmel über Märstetten TG beobachtete, sah möglicherweise nicht nur dunkle Wolken, sondern konnte auch Zeuge einer spektakulären Szene werden: Ein Superpuma-Helikopter und ein Kleinflugzeug flogen nebeneinander her. Plötzlich feuerte der Helikopter eine Signalrakete in Richtung des Flugzeugs ab und verfehlte dieses damit nur knapp.