«Wellness-Insel»: Auf Raseborg sind jetzt auch Männer erlaubt

Träumst du von deiner eigenen, skandinavischen Oase? Wolltest du schon immer eine eigene Insel besitzen? Dann ist jetzt deine Chance: Die Insel Raseborg, auch Supershe Island genannt, wird derzeit versteigert und du kannst mitbieten. Die Insel befindet sich in der Ostsee, in der Nähe von Helsinki, und ist fast 35’000 Quadratmeter gross, das sind knapp 3,5 Hektaren Land. Sie kann per Boot oder Helikopter erreicht werden.