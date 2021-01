Aktuell meldet die Provinz Venetien alarmierende Fallzahlen, die Ski-WM ist also in akuter Gefahr. Und wie der «Blick» nun herausgefunden hat, könnte eine einzige Party als grosses Superspreader-Event gedient haben. Ex-Skifahrerin Deborah Compagnoni und ihr Ehemann Alessandro Benetton, Erbe der Mode-Dynastie, veranstalten Mitte August immer ein «Tiroler Fest» in Cortina. Mit-Organisator ist auch Abfahrtslegende Kristian Ghedina.

Normalerweise treffen sich bis zu 1000 Gäste zur Party im Nobel-Skiort. Diesmal wurden «nur» 500 Einladungen verschickt. Trotz weltweiter Pandemie feierten die Reichen und Schönen ausgelassen. Zwei Tage später landete ein 26-jähriger Partygast mit einer schweren Corona-Infektion im Spital. Zahlreiche weitere Fest-Besucher haben sich ebenso angesteckt, so auch ein Eishockey-Profi aus der Alps Hockey League. Der Eishockey-Crack arbeitete zudem als Getränkelieferant, dürfte so auch zahlreiche Kunden angesteckt haben.

Die Verantwortlichen versuchen alles

Lange Rede, kurzer Sinn also: Das «Tiroler Fest» könnte gravierende Auswirkungen haben. Fakt ist: Aktuell steht der Plan noch, die WM zwischen 8. und 21. Februar in Cortina auszutragen. Und damit die WM auch tatsächlich stattfinden kann, versuchen die Verantwortlichen auch alles. Vor ein paar Wochen wurde der Ort abgeriegelt, die Skilifte und Hotels sind geschlossen.

Doch ob das genügt? Die Region Venetien ist derzeit mit rund 291'000 infizierten und fast 8000 Todesfällen gemeinsam mit der Lombardei der Corona-Hotspot in Italien. Und das Krankenhaus, das nahe von Cortina liegt, steht in Toblach – also auf Südtiroler Boden. Was zum Problem werden könnte. Schliesslich ist Südtirol ein Corona-Hotspot, zählt es doch nur 532'000 Einwohner, vermeldet aber dennoch fast jeden Tag um die 600 Neuansteckungen.