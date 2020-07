Japanische Forscher überzeugt

Superspreader sind häufig junge Frauen ohne Symptome

Laut Wissenschaftlern spielen Superspreader eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung des Coronavirus. Japanische Forscher wollen nun herausgefunden haben, wer die Superspreader sind.

Japans Chefvirologe Hitoshi Oshitani von der Tohoku-Universität in Sendai ging zusammen mit einem Forscherteam der Frage nach, wo das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus besonders hoch ist und wie sich das Virus am stärksten ausbreitet. Dafür nahmen die Wissenschaftler die Corona-Zahlen in Japan als Grundlage für eine Cluster-Analyse und untersuchten zwischen Januar und April zahlreiche Orte und Situationen, bei denen sich Personen angesteckt hatten.