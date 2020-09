Geschehen ist das Ganze in der Peaches Bar, welche die Frau Anfang September unter anderem besucht hatte. Sie habe sich von abreisenden Ressort-Angestellten verabschiedet und sie dabei umarmt. Das AFRC-Resort (Armed Forces Recreation Centers) ist Angehörigen des US-Militärs, ihren Familien und Veteranen vorbehalten. Oberstleutnant Michael Weismann lässt in einem Statement gegenüber der «Daily Mail» verlauten, dass man zuversichtlich ist, alle notwendigen Vorkehrungen getroffen zu haben, um sowohl Mitarbeiter, als auch Gäste zu schützen. Die Anlage ist nun seit Montag für zwei Wochen geschlossen.

«Sie sollte strafrechtlich verfolgt werden»

Das Landratsamt erliess in Folge des sprunghaften Anstiegs an Corona-Infektionen in Garmisch-Partenkirchen Kontaktbeschränkungen für Gaststätten und private Veranstaltungen. Ab 22 Uhr müssen Restaurants schliessen und an einem Tisch dürften nur maximal fünf Gäste sitzen. Bei privaten Feiern seien drinnen maximal 50 Personen erlaubt, draussen 100.