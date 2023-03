Reinach BL: Superspürnase Falu (4) hat es schon wieder getan

Der Hundeführer und Polizeispürhund Falu waren am Donnerstagmorgen auf der Fährte eines vermissten Senioren in Reinach.

Personenspürhund Falu hat erneut eine erfolgreiche Rettungsaktion durchgeführt. Am Donnerstagmorgen folgte der viereinhalbjährige Drahthaar Vizslarüde der Fährte eines Vermissten in Reinach und konnte den 84-Jährigen kurz darauf finden. Dies bloss fünf Tage nachdem er einen vermissten 85-jährigen Senioren aus Laufen aufspürte.

Früh morgens um halb fünf ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eine Meldung bezüglich einer vermissten älteren Person aus einem Altersheim in Reinach ein. Sofort wurde eine Suche in der unmittelbaren Umgebung des Wohnorts eingeleitet. Als diese erfolglos blieb, wurde ein Hundeführer mit seinem Personenspürhund Falu eingesetzt.

Der Hund nahm in Reinach die Fährte des Vermissten auf und konnte ihn schliesslich in einem abfallenden Waldstück aufspüren. Der 84-jährige Senior war mit seinem Rollstuhl gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Davon abgesehen war der Mann wohlauf. Nach einer rund ein Kilometer langen Fährte konnte Falu den Vermissten schliesslich wohlbehalten zurück an seinen Wohnort bringen.