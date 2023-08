Bottmingen: Spürhund Falu findet vermisste Seniorin

Im März fand Falu bereits in Reinach einen Senior, der mit seinem Rollstuhl in einem abschüssigen Waldstück verunfallt war.

Dieser konnte schliesslich die Fährte zur Vermissten aufnehmen und nach zweieinhalb Kilometern konnte sie um 18.15 Uhr wohlbehalten in einem Wald aufgefunden werden. Sie wurde anschliessend wieder in ein Pflegeheim zurückgebracht.

Schon im März gelang es dem vierjährigen Drahthaar-Viszla, einen vermissten Senior in Reinach zu finden. Dieser war mit seinem Rollstuhl in einem abfallenden Waldstück gestürzt. Und nur Tage zuvor spürte der Superspürhund in Laufen einen betagten Mann, der beim Spazieren im Wald gestürzt war und nicht mehr selbstständig aufstehen konnte, auf.