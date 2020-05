«Das ist einfach falsch»

Superstar Bale rechnet knallhart mit Real-Fans ab

Einst war er der umjubelte Rekordtransfer, doch der Waliser ist bei Real Madrid schon lange in Ungnade gefallen. Jetzt wehrt er sich.

Der Stürmer sagt im «The Hat-Trick»-Podcast: «Man denkt nicht, dass die Anhänger so etwas ihrem eigenen Spieler antun.»

Das versteckte der Waliser nie. Öffentlich liebäugelte er schon mehrmals mit einem Abschied. Als dieser, auch wegen seines hohen Gehalts im Sand verlief, fing er an zu sticheln: Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation hielt er eine Wales-Flagge in die Kameras, auf der geschrieben stand: «Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge.»