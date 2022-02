Foto-Ausstellung  - Superstar Bryan Adams stattet Olten geheimen Besuch ab

1 / 10 Zum Abschluss noch einen Fototermin: Bryan Adams posiert vor dem IPFO Haus der Fotografie. IPFO / Torsten Maas «Es war alles sehr kurzfristig, aber wir sind froh, dass es geklappt hat», sagt Christoph Zehnder vom IPFO-Verein auf Anfrage von 20 Minuten IPFO / Torsten Maas Das Management sei im Vorfeld etwas nervös gewesen, aber Adams sei «total entspannt und locker» gewesen und habe sich mit den Leuten unterhalten. IPFO / Torsten Maas

Darum gehts Das IPFO stellt bis am Sonntag Bilder von Bryan Adams aus.

Der Kanadier stattete seiner Ausstellung in Olten am Samstag einen Besuch ab.

Adams sei «total entspannt und locker» gewesen.

Und plötzlich war Bryan Adams da! Der Superstar, bekannt geworden mit Hits wie Summer of 69, stattete dem International Photo Festival Olten (IPFO) am Samstag einen kurzen Besuch ab. Denn was viele nicht wissen: Adams hat sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Fotograf einen Namen gemacht. Die «Solothurner Zeitung» berichtete zuerst über die Visite des Kanadiers.

«Es war alle sehr kurzfristig, aber wir sind froh, dass es geklappt hat», sagt Christoph Zehnder vom IPFO-Verein auf Anfrage von 20 Minuten. Das Management sei im Vorfeld etwas nervös gewesen, aber Adams sei «total entspannt und locker» gewesen und habe sich mit den Leuten unterhalten. «Es ist sicher auch so, dass man in der Schweiz auch als bekannte Persönlichkeit nicht gerade überrannt wird», so Zehnder.

Stau kommt fast in die Quere

Zustande gekommen ist die Stippvisite, weil Adams am Freitag in Genf und am Samstag in Zürich auftrat. Wie Zehnder erklärt, wurde es aber knapp mit dem Besuch: Adams blieb auf der A1 im Stau stecken und verspätete sich deshalb. Am Nachmittag traf der Superstar dann tatsächlich ein und blieb etwa eineinhalb Stunden, machte einen Rundgang durch seine Ausstellung, signierte Bücher und Poster – und schoss mit dem IPFO-Team Erinnerungsfotos.

Adams’ Management wollte den Besuch im Vorfeld geheim halten. Man habe befürchtet, dass es sonst einen Menschenauflauf geben könnte. Weder Öffentlichkeit noch Medien noch der Rest des IPFO-Teams wussten im Vorfeld vom Besuch Bescheid. Christoph Zehnder musste darum in die Trickkiste greifen, damit seine Vereinskolleginnen und -kollegen anwesend waren: Er organisierte als Vorwand einen Apéro zum Abschluss der Ausstellung, die am Sonntag zu Ende geht.

