Das musst du vor dem WM-Final über Lionel Messi wissen

Argentinien will am Sonntag den dritten WM-Titel gewinnen. Das ganze Land hofft auf einen Sieg und auf Lionel Messi, der dafür sorgen soll.

Gegen Kroatien schoss Lionel Messi das 1:0. SRF

Darum gehts Lionel Messi hat in seiner Karriere alles erreicht – ausser die WM zu gewinnen.

Wer ist dieser Superstar?

Der 35-Jährige hat unzählige Titel gewonnen und trat einst aus dem Nationalteam zurück.

Messi, Messi, Messi – bei dieser WM liefert Argentiniens Superstar eine absolute Gala ab. Er zaubert und trickst und sorgt immer und immer wieder für wundersame Momente in Katar. Der 35-Jährige schoss bei dieser Weltmeisterschaft bereits fünf Tore und bereitete drei weitere vor.

Nun steht der Final gegen Frankreich am Sonntag an (ab 16 Uhr live bei uns). Wir erzählen dir vor dem Katar-Endspiel alles, was du über den Superstar wissen musst.

Seine grosse Karriere

Messi prägt seit vielen Jahren den Fussball. Vor allem in seinen 20 Jahren beim FC Barcelona sorgte er für Furore. Der 1,70 Meter kleine Angreifer hamstert Titel en masse. Seine Liste: elfmal nationaler Meister, viermal Champions-League-Sieger, dreimal Club-Weltmeister, U-20-Weltmeister, Olympia- und Copa-Sieger mit Argentinien. Er hat – ausser der WM – alles gewonnen, und er war immer entscheidend. Hinzu kommen sieben Siege beim Ballon d’Or.

Wer gewinnt den WM-Final? Argentinien Frankreich

Diese unglaublichen WM-Fakten musst du kennen

Knoten geplatzt: Messi ist der erste argentinische Spieler, der in drei verschiedenen K.o.-Runden bei einer WM ein Tor geschossen hat. Vor der WM in Katar hatte er noch gar keinen Treffer in den entscheidenden Spielen erzielt.

Pure Gefahr: Messi war in seiner Karriere bislang an insgesamt 19 WM-Toren beteiligt – elf schoss er selbst, acht bereitete er vor. Damit zog er mit den bislang Besten seit Beginn der Datenaufzeichnung 1966 gleich: Miroslav Klose, Ronaldo und Gerd Müller. Und: 2022 erzielte er bereits 16 Tore im Nationaltrikot – mehr als in jedem anderen Jahr zuvor.

Ronaldo eingeholt: 13 – nur ein anderer Spieler war seit 1966 in so vielen verschiedenen WM-Spielen an Toren, auch durch einen Assist, beteiligt – nämlich der Brasilianer Ronaldo.

WM-Rekordtorschütze: Lionel Messi hat nun elf WM-Tore geschossen und damit einen neuen argentinischen Rekord aufgestellt. Auf zehn Tore kommt Gabriel Batistuta, Diego Maradona schoss acht WM-Tore für das Nationalteam.

Deshalb ist er so wichtig für die Nationalmannschaft

Eigentlich lässt es sich gar nicht beschreiben, wie wichtig der Superstar für Argentinien ist – das sieht man auch anhand der WM-Fakten im Punkt oben. Und das sind nicht einmal alle, die es gibt. Trotz allem steht dem Rekordspieler Argentiniens (171) und Rekordtorschützen (96) Fussball-Legende Diego Maradona vor der Sonne. Messis Beziehung zur Nationalmannschaft war lange Zeit eine tragische. Sie erzählte nicht von Ruhm und Glück, sie klagte vom Scheitern und der Last, die Erwartungen einer nach Erfolg und Anerkennung lechzenden Nation allein schultern zu müssen.

Ein Jahr vor Messis Geburt, am 29. Juni 1986, gewann Argentinien mit Maradona den WM-Titel gegen Deutschland (3:2). Maradona wurde fortan verehrt, war irgendwann mehr Mythos als Mensch. Und Messi? Höchstens vielleicht ein kleiner Bub. All das führte 2016 zu einem Rücktritt Messis aus dem Nationalteam.

Der fehlende Erfolg

An dieser WM ist jedoch vieles anders. Die Argentinier feiern Messi, auch, weil er eine giftige Seite zeigt, auch einmal ausrastet. Nach dem Final-Einzug huldigten die Fans nicht nur dem Nationalhelden Diego Maradona, sondern auch dem aktuellen Superstar mit einem Lied. In diesem hiess es etwa: «Ich wurde in Argentinien geboren, dem Land von Diego und Lionel (…)»

Ein Sieg fehlt noch, bis Lionel Messis Traum vom WM-Titel in Erfüllung geht. Dieser Triumph würde Messi auf eine Stufe mit der grossen, vor gut zwei Jahren gestorbenen Legende Maradona stellen – wenn nicht noch höher. «Diego sieht uns vom Himmel aus zu, er pusht uns. Und ich hoffe, dass das bis zum Ende so bleibt», so der Superstar zuletzt.

Dem WM-Titel jagt Lionel Messi seit seiner WM-Premiere 2006 hinterher. Am nächsten kam er der Krönung 2014, als er und Argentinien im Final von Rio gegen Deutschland verloren haben – 0:1 in der Verlängerung. Sein Widersacher auf der anderen Seite, Kylian Mbappé, ist ihm also einen Schritt voraus: Er gewann 2018 den WM-Titel mit Frankreich.

WM-Final – und dann?

Nun – Tatsache ist: Ein WM-Spiel wird er nicht mehr bestreiten. So gab er nach dem 3:0-Sieg im Halbfinal über Kroatien bekannt, dass der Final sein letztes WM-Spiel sein wird. «Es sind vier Jahre bis zur nächsten WM und ich glaube nicht, dass es für mich reichen wird. Auf diese Art und Weise das Ganze zu beenden, ist das Beste», so Messi. Bei PSG hat er noch einen Vertrag bis Ende Saison. Ob der Superstar bei den Parisern bleibt, ist unklar. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zu Inter Miami. Auch über eine Rückkehr zu seiner Liebe, dem FC Barcelona, gibt es immer wieder Spekulationen.

Die Familie

Lionel Messi und seine Ehefrau Antonella Roccuzzo haben drei gemeinsame Kinder – alles Jungs. Thiago kam 2012 zur Welt, 2015 Mateo. 2018 folgte Sohn Nummer drei, den die Eltern Ciro nannten. Roccuzzo und Messi kennen sich seit der Jugend, offiziell ist die Beziehung seit 2009. Die 34-Jährige ist die Cousine seines Jugendfreundes Lucas Scaglia.