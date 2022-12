Katar 2022: Superstar Kylian Mbappé kann Doppelweltmeister werden

Mbappé markiert das 2:0 gegen Polen. SRF

Darum gehts Kylian Mbappé ist mit seinen 23 Jahren der Superstar der Franzosen.

Er wurde mit Les Bleus bereits 2018 Weltmeister und will nun den zweiten Titel.

Im Final trifft er auf seinen PSG-Teamkollegen und Superstar Lionel Messi.

Er ist der Superstar des amtierenden Weltmeisters und steht an der Spitze der Torschützenliste im aktuellen Turnier. Genau wie sein Antipode im WM-Final (am Sonntag ab 16 Uhr live bei uns), sein Teamkollege bei Paris Saint-Germain Lionel Messi, hat Kylian Mbappé fünf Tore in sechs Spielen erzielt.

Was im Vergleich mit dem Argentinier für den Franzosen spricht: Er benötigte nur 96 Minuten pro Tor – Messi 114 – und er verwandelte keinen Penalty, Messi hingegen drei. Wir erzählen dir vor dem Katar-Endspiel alles, was du über den Superstar wissen musst.

Seine grosse Karriere

Mbappé ist erst 23 Jahre alt, kann aber schon auf eine illustre Karriere zurückblicken. Diese begann mit fünf Jahren bei der AS Bondy in der Pariser Agglomeration. Mit 16 Jahren wechselte er in die Jugendabteilung der AS Monaco, um nur fünf Monate später sein Debüt bei den Profis zu geben. Bei den Monegassen erzielte er mit 17 seinen ersten Profi-Treffer in der Ligue 1 – er war damit der jüngste Ligatorschütze der AS Monaco in der Geschichte.

In der kommenden Saison gelang Mbappé der Durchbruch, dank seiner 15 Tore gewannen die Monegassen den ersten Meistertitel seit 17 Jahren. In der Champions League scheiterte die AS Monaco 2017 zudem erst im Halbfinal. In Sommer wechselte Mbappé zu Paris Saint-Germain. Weil PSG gleichzeitig Superstar Neymar verpflichtete, mussten die Pariser das Financial Fairplay umgehen und liehen Mbappé vorerst aus. Seit Sommer 2018 gehört Mbappé PSG und hat vier Meistertitel und drei Cupsiege eingeheimst. Nur in der Königsklasse hapert es noch.

Diese unglaublichen WM-Fakten musst du kennen

Knapp hinter Messi: Mbappé kommt auf sieben direkte Torbeteiligungen – nur Messi (acht) hat bei dieser WM mehr. Die 25 Schüsse von Mbappé überbietet ebenfalls nur Messi (27).

Keiner dribbelt so viel: Er ging in 42 Dribblings – Höchstwert bei dieser WM. Mbappé (7,9) absolvierte pro 90 Minuten um drei Dribblings mehr als Messi (4,9).

Scoring-Maschine: Er ist der jüngste französische Spieler (seit der WM 1966), der in einem K.o.-Spiel ein Tor erzielte und eine Vorlage ablieferte (23 Jahre, 349 Tage). Dies gelang ihm beim 3:1-Sieg im Achtelfinal gegen Polen (zwei Tore, ein Assist).

Rekord in Aussicht: Mbappé traf im WM-Final 2018. Nur vier Spieler erzielten jemals in zwei verschiedenen WM-Endspielen ein Tor: Vavá (1958, 1962), Pelé (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982) und Zinédine Zidane (1998, 2006). Mbappé, der am Tag des Finals 23 Jahre und 363 Tage alt ist, könnte der jüngste Spieler werden, der in mehreren WM-Endrunden trifft.

Deshalb ist er so wichtig für die Nationalmannschaft

Für Les Bleus hat Mbappé in 65 Spielen 33 Tore erzielt – ein unglaublicher Wert für einen 23-Jährigen. Bereits in seiner fünften Partie, beim 4:0 im WM-Quali-Spiel gegen die Niederlande, erzielte er seinen ersten Treffer. Der wendige und schnelle Stürmer ist jederzeit für ein Tor gut. Als Frankreich vor vier Jahren den WM-Titel gewann, steuerte der damals 19-Jährige bereits vier Treffer bei – nun hat er in Katar bisher fünf weitere nachgelegt. Den einzigen Direktvergleich mit Messi an einer WM entschied Mbappé 2018 im Achtelfinal für sich: Frankreich gewann gegen Argentinien 4:3, Mbappé traf zweimal, Messi nicht.

Der fehlende Erfolg

Mit dem PSG-Starensemble gehört das Team jedes Jahr zu den Anwärtern auf den Champions-League-Titel. Doch auch mit Mitspielern wie Neymar oder Messi hat das Mbappé in mehreren Anläufen noch nicht geschafft. Nächster Versuch: Im Achtelfinal im Februar trifft PSG auf Bayern München – ein harter Brocken. Was Mbappé bisher auch noch fehlt, ist die Auszeichnung zum Weltfussballer des Jahres. Da standen ihm meistens Messi oder Cristiano Ronaldo vor der Sonne.

WM-Final – und dann?

Sollte Mbappé mit Frankreich den WM-Titel verteidigen, würde er in den illustren Club von wenigen Spielern kommen, die zwei WM-Titel in ihrer Karriere feiern konnten. Darunter sind einige Brasilianer wie Ronaldo oder Cafu. Drei Erfolge hat nur Brasiliens Legende Pelé. Da Mbappé am 20. Dezember erst 24 wird, besteht die Chance, dass er noch an zwei weiteren WM-Endrunden teilnehmen wird. Wie erwähnt, wird auch der Titel in der Königsklasse stets ein Thema sein. Sollte der Franzose diesen mit PSG nicht bald gewinnen, wäre auch ein Wechsel zu Real Madrid denkbar, seinen Lieblingsverein aus der Jugend.

Die Familie

Kinder hat Mbappé noch keine. Zumindest keine, von denen die Öffentlichkeit weiss. Genauso wenig weiss man, mit wem der Stürmer liiert ist. Französische Medien berichten, dass er das Transgender-Model Ines Rau datet. Im Mai soll er mit der 32-Jährigen in Cannes gesichtet worden sein, das suggerieren zumindest Paparazzi-Bilder. Ob diese echt sind, daran wird gezweifelt. Rau ist keine Unbekannte, die Französin war 2017 das erste Transgender-Model, das auf dem Cover des Playboys abgelichtet wurde.