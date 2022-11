Superstar Gareth Bale rettet Wales ein 1:1 gegen die USA

89‘ Es geht hin und her. Beide Teams spielen in den Schlussminuten mit offenem Visier und kommen abwechselnd zu schnellen Angriffen. Gelingt einem Team noch der Lucky Punch? Johnson sprintet auf der rechten Seite entlang in den Sechzehner und versucht es aus spitzem Winkel selbst. Doch der amerikanische Schlussmann steht genau richtig und krallt sich den Ball ohne Probleme.