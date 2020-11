«Du bist kein Zlatan»Superstar Ibrahimovic dreht Anti-Corona-Spot

Er selbst war im September positiv getestet worden und in Quarantäne.

In der Region Lombardei sind die Fallzahlen aktuell wieder hoch.

Der schwedische Fussballstar Zlatan Ibrahimovic warnt in einem Werbefilm der italienischen Region Lombardei davor, das Coronavirus zu unterschätzen. Der 39-jährige Profi vom Serie-A-Club AC Milan hat gerade eine Corona-Infektion hinter sich. «Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen, aber du bist kein Zlatan, fordere das Virus nicht heraus», sagt der Stürmer und steht im Film auf einem Mailänder Hochhaus. Er fordert die Zuschauer auf, sich an die geltenden Schutzregeln zu halten, etwa Mindestabstände einzuhalten und eine Schutzmaske zu tragen.

Der extrovertierte Stürmerstar zeigte während seiner Corona-Infektion ab September keine Symptome. Er blieb vorschriftsgemäss zu Hause in Isolation und kehrte Mitte Oktober nach negativen Tests wieder auf den Platz zurück.

Die Lombardei war schon in der ersten Corona-Welle im Frühjahr in Italien stark betroffen. Auch jetzt während der zweiten Welle sind die Zahlen der Neuinfektionen in der Region um Mailand wieder vergleichsweise hoch.