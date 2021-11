Ex-Kollegen erpresst : «Sind geschockt» – Superstar Karim Benzema in Sextape-Affäre verurteilt

In der Sextape-Affäre um die französischen Nationalspieler Mathieu Valbuena und Karim Benzema wurde am Mittwoch ein Urteil gesprochen. Benzemas Anwalt ist geschockt.

Am Mittwoch gab es aber schlechte Neuigkeiten für den Stürmer-Superstar: Er wurde in Versailles zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt im Rahmen der Sextape-Affäre.

Nach mehrjähriger Abwesenheit in der Nationalmannschaft ist Benzema auch zurück in Frankreichs Startelf seit der EM – und überzeugt auch dort.

Der französische Fussballstar und Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema ist wegen Beteiligung an einem Erpressungsversuch zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ausserdem muss der Stürmer von Real Madrid eine Geldbusse von 75’000 Euro zahlen. «Wir sind geschockt von dem Urteil», sagte sein Anwalt Paul-Albert Iweins am Mittwoch nach der Urteilsverkündigung in Versailles. Er kündigte an, in Berufung zu gehen.