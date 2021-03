NBA : Superstar LeBron James verletzt sich bei Lakers-Niederlage

Die Los Angeles Lakers verloren die Partie gegen die Atlanta Hawks mit 94:99 und zudem ihren Superstar.

Der 36-Jährige verletzte sich in der Anfangsphase des zweiten Viertels am Knöchel, nachdem Gegenspieler Solomon Hill bei einer Abwehraktion in sein rechtes Bein gefallen war. Zwar blieb James noch kurzzeitig auf dem Feld, doch dann nahm ihn Trainer Frank Vogel aus dem Spiel. Die Lakers machten zunächst keine Angaben zur Schwere der Verletzung. In Anthony Davis fehlt ihnen schon seit mehreren Wochen ein weiterer Leistungsträger.