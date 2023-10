Cedric Itten: Der YB-Stürmer spricht über sich und die Konkurrenz

Itten traf herrlich gegen GC. Video: SRF

Darum gehts Cedric Itten erfreut sich im Club und in der Nati absoluter Topform.

Diese will der YB-Stürmer nun im Spitzenkampf gegen den FCZ nützen.

Während des Nati-Zusammenzugs plauderte er aus dem Nähkästchen.

Sieben Tore in 15 Pflichtspielen diese Saison für YB (ein Assist), fünf Tore in zwölf Länderspielen: Cedric Itten lässt seinen Trainern momentan wenige Argumente, nicht auf ihn zu setzen. Bei YB ist dies Raphaël Wicky, der den 26-Jährigen diese Saison in insgesamt neun Spielen von Anfang an brachte. Zum Vergleich: Jean-Pierre Nsame, immerhin fünffacher Meister und dreifacher Torschützenkönig in der Liga, durfte nur sechs Mal von Anfang ran. In der Champions League (inklusive Playoffs) kein einziges Mal.

Das Verhältnis unter den hochkarätigen Offensivkräften sei dennoch gut, verrät Itten an einer Medienrunde im Rahmen des Nati-Zusammenzugs vor dem Topspiel gegen Zürich (Samstag, ab 18 Uhr live bei uns): «Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Jean-Pierre Nsame.»

Cedric Itten schiesst seinen Ex-Club Basel ab. Auch in der Champions League war der Stürmer bisher gesetzt. Gegen Roter Stern Belgrad traf er per Penalty. Gehört in Bern zu den Leistungsträgern: Cedric Itten.

In Bern sein Glück gefunden

Der Basler führt aus, er habe beispielsweise Nsame nach der Geburt dessen Kindes besucht. Und: «Umgekehrt hat er mir während meiner Nackenverletzung Gesellschaft geleistet.» Dennoch sei klar: Beide wollten Tore schiessen. «Unbeschwertes Jubeln für ein Tor des anderen ist kein Problem», so Itten. Schliesslich gehe es immer ums Team: «Haben wir Erfolg, steigt der Marktwert von uns allen. Da sind wir intelligent genug.»

Der Mittelstürmer scheint in Bern sein Glück gefunden zu haben. Erst Anfang Oktober hat er seinen Vertrag frühzeitig bis 2027 verlängert. Auch der Kunstrasen mache ihm nichts aus: «Am Anfang muss man sich etwas an die andere Belastung gewöhnen, aber es ist mir lieber, als irgendwo auf einem Acker zu spielen.» Itten wohnt gemeinsam mit Freundin Nina in der Nähe des Wankdorfs.

Dank Muskelaufbau zum Sturm-Tank

Die Nähe zur YB-Infrastruktur nützt Itten, um auch ausserhalb des Teamtrainings fleissig zu trainieren. «Das habe ich speziell bei meiner Zeit in Glasgow gelernt», so der 1,90-m-Hüne. Itten war 2020 für rund drei Millionen Franken vom FC St. Gallen zu den Glasgow Rangers gewechselt. In der ersten Saison avanciert er sofort zum Stammspieler – und wird schottischer Meister. In der darauffolgenden Spielzeit wird er zum designierten Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth ausgeliehen und laboriert nach seiner Rückkehr im Winter lange an den Folgen seiner Corona-Erkrankung.

Im Sommer 2022 ist Itten endlich wieder fit – und YB holt ihn für knapp zwei Millionen Franken zurück in die Super League. Mit den Bernern holt er sich im Mai seinen zweiten Schweizer Meistertitel und setzt sich trotz grosser Konkurrenz schnell als Stürmer Nummer eins – bzw. Nummer neun – durch. Auch, weil er seit seiner Zeit in Schottland und dem gesteigerten Trainingsfleiss sechs bis sieben Kilo Muskeln zugelegt habe. Itten schmunzelt: «Hauptsächlich Muskeln.»

«Dosenöffner» in der Nationalmannschaft

Die neu gewonnene Wasserverdrängung hilft Itten auch in der Nati, wo ihn Murat Yakin in allen Länderspielen des Jahres 2023, in denen Itten fit war, auch spielen liess – vier von fünf Mal in der Startelf. Gepaart mit intelligenten Bewegungen ist er zum idealen Spieler geworden, um gegen zähe, tief stehende Gegner den sogenannten «Dosenöffner», also das erlösende erste Tor, herzubringen. «Solche Teams gibt es immer mehr», stellt er fest.

Am Sonntag gegen Belarus stand Itten erneut in der Startaufstellung. Für einmal traf er nicht, freute sich dennoch über den Auftritt in seiner alten Wirkungsstätte St. Gallen, wo er 2019 bei seinem Länderspiel-Debüt auch gleich getroffen hatte. «Und das nach meinem Kreuzbandriss», ergänzt er. Nun liegt der Fokus aber wieder auf der Super League und dem Kracher gegen den FCZ. Mit einem Sieg luchst man dem Gegner direkt die Tabellenführung ab.

Übrigens: Zum ersten Mal Schweizer Meister war er 2015/16 mit seinem Jugendclub Basel geworden, wo er schliesslich durch die Maschen fiel. Die Krise des momentanen Schlusslichts, gegen das er im Direktduell (3:0) höchstpersönlich getroffen hatte, will er nicht kommentieren. Er sagt schulterzuckend: «Ein ungewöhnlicher Tabellenplatz.»

