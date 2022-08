Lionel Messi soll zum Tode verurteiltem Saudi das Leben retten

Zwei Spiele, zwei Kantersiege und zwei Tore – Superstar Lionel Messi ist der Saisonstart bei Paris Saint-Germain geglückt. Gerade beim 5:0-Erfolg bei Clermont Foot in der Vorwoche glänzte der in der letzten Saison unter den Erwartungen gebliebene Argentinier schon fast wie zu besten Barça-Zeiten.

Beim Kegeln festgenommen

Hinrichtungen sind im Wüstenstaat an der Tagesordnung. Und dieses Schicksal droht auch Mohammed al-Faraj. Der damals 15-Jährige wurde 2017 beim Kegeln mit Freunden festgenommen, weil er an Kundgebungen teilgenommen habe. Der Vorwurf lautet: mutmassliche Verbrechen gegen die saudische Regierung.

Offener Brief der Familie an Messi

Gemäss einem aktuellen Bericht der «Times» sollen die Familienangehörigen des Angeklagten nun in einem offenen Brief versuchen, mit Hilfe von Messi für die Rettung des zu Tode verurteilten Mannes zu sorgen. «Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit, wir bitten Sie, die Not unseres geliebten Mohammed, der uns als Kind genommen wurde, so gut wie möglich zu lindern», heisst es in dem Schreiben.