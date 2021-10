2:1 gegen Spanien : Superstar Mbappé schiesst Frankreich zum Nations-League-Titel

Im Final der Nations League dreht Frankreich einen 0:1-Rückstand gegen Spanien. Benzema und Mbappé treffen für die Franzosen.

Spanien war in der 66. Minute durch Mikel Oyarzabal in Front gegangen.

Pool via REUTERS

Kylian Mbappé erzielt in der 80. Minute das 2:1 für den Weltmeister.

Dank Kylian Mbappé hat Frankreich gut drei Jahre nach dem WM-Titel auch erstmals in der Nations League triumphiert. Das Star-Ensemble von Trainer Didier Deschamps setzte sich im Final mit 2:1 gegenSpanien durch und krönte sich zum Nachfolger von Premierensieger Portugal.

Superstar Mbappé erzielte am Sonntagabend im Mailänder San Siro in der 80. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Équipe Tricolore. Die Spanier warten hingegen weiter auf ihre erste Trophäe seit dem EM-Sieg 2012. Mikel Oyarzabal (64. Minute) brachte das Team von Coach Luis Enrique in Führung, Karim Benzema glich nur zwei Minuten später mit einem feinen Schlenzer aus.