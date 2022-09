Wahlen in Brasilien: Superstar Neymar weibelt für umstrittenen Rechts-Präsidenten Bolsonaro

Weil er den umstrittenen Präsidenten Bolsonaro unterstützt, steht Neymar in der Kritik.

In Brasilien stehen bald Wahlen an.

Im Oktober wird in Brasilien gewählt. Der jetzige Präsident Jair Bolsonaro liegt gemäss aktuellen Umfragen rund 13 Prozentpunkte hinter dem ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva zurück. Nun erhielt Bolsonaro, der wegen seiner stark rechten Ansichten umstritten ist, prominente Unterstützung. Auf Tiktok ist ein Video aufgetaucht, in dem Neymar zum Wahlsong von Bolsonaro mitsingt und tanzt.

«Wähle, wähle und drücke «bestätigen» für die 22, das ist Bolsonaro», heisst es im Song. Bereits 2019 trat Neymar in einem Video auf, in dem Bolsonaro zusammen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu sehen war. Auch der Israeli vertritt rechte Ansichten.

Neymar wettert gegen Kritiker

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat Fussballstar Neymar dem rechtsradikalen Amtsinhaber Bolsonaro für einen Besuch in seinem Kinderzentrum bei São Paulo gedankt. Kommunikationsminister Fábio Faria und Bolsonaros Sohn, der Senator Flávio Bolsonaro, verbreiteten am Mittwoch eine Videobotschaft Neymars. Darin sagt der Superstar von Paris St. Germain: «Ich danke Ihnen für Ihren illustren Besuch. Ich wäre sehr gerne dabei, aber leider bin ich weit weg.»