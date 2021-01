So lief der Auftakt in die NFL-Playoffs : Superstar Tom Brady beendet Washington-Märchen

Verletzungsbedingt muss Washington-Quarterback Alex Smith das Duell mit Superstar Tom Brady sausen lassen. Trotzdem haben die Tampa Bay Bucceneers lange Mühe – siegen am Schluss aber trotzdem.

Seahawks patzen gegen Rams

Zuvor liefern sich die Buffalo Bills und die Colts aus Indianapolis lange Zeit eine Defensiv-Schlacht. In der zweiten Hälfte nimmt die Partie dann Fahrt auf. Bills-QB Josh Allen dreht auf und bringt sein Team scheinbar vorentscheidend in Führung. Doch dann starten die Colts angeführt von ihrem Passwerfer Philip Rivers die Aufholjagd. So erhält der neunfache Vater vier Sekunden vor Schluss noch die Chance auf einen langen Pass in die gegnerische Endzone. Der wird aber von den Bills abgewehrt, die dadurch 27:24 gewinnen und in die nächste Playoff-Runde einziehen.