Am Sonntagabend Ortszeit fand in Florida das Endspiel der Saison 2020 des American Football statt. Die Tampa Bay Buccaneers gewannen den 55. Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs deutlich mit 33 zu 9 – auch dank drei Touchdown-Pässen von Tom Brady. Der grösste Football-Profi der Geschichte hat die Super Bowl nun bereits sieben Mal gewonnen . In der wie immer spektakulären Halbzeitshow trat unter anderem der kanadische Sänger The Weeknd auf.