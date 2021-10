600. Touchdown-Pass - Superstar Tom Brady rührt 9-Jährigen zu Tränen und beschenkt Fan mit Bitcoin

Auch in seiner 22. Saison als Quarterback in der American-Football-Liga NFL ist der grosse Superstar Tom Brady kaum zu stoppen. Der 44-Jährige hat mit seinem Team, den Tampa Bay Buccaners, sechs der ersten Saisonspiele gewonnen. Und Brady stellt weiter munter Mega-Rekorde auf: Beim Sieg gegen die Chicago Bears hat Brady seinen 600. Touchdown-Pass geworfen. Ein unglaublicher Meilenstein.

Dumm nur: Sein Passempfänger Mike Evans hatte den Rekord vor lauter Jubel über seinen Touchdown offensichtlich vergessen und verschenkte den Rekord-Spielball an einen Fan. Ein Mitarbeiter der Buccaneers musste den Ball vom Fan zurückholen. Dieser willigte ein, gab den Ball zurück und wird nun reichlich belohnt. Nach Informationen des US-Senders ESPN bekommt er zwei von Brady signierte Trikots, dessen Helm, ein signiertes Trikot von Passempfänger Mike Evans, die getragenen Schuhe von Evans, eine Dauerkarte für den Rest dieser Saison, eine für die Spielzeit 2022 sowie 1000 Dollar Guthaben für den Fanshop der Bucs. Und der Superstar legt noch einen drauf: Wie Tom Brady in den sozialen Medien ankündigt, schenkt er dem Fan noch einen Bitcoin im Wert von aktuell rund 60’000 Franken. «Es war wirklich cool, dass er das gemacht hat», bedankt sich Brady.

«Brady hat mir geholfen, Krebs zu besiegen»

Damit aber noch nicht genug Fan-Emotionen für den 44-jährigen Amerikaner. Nach dem Spiel am Sonntag kam es zu einer sehr rührenden Begegnung mit dem neunjährigen Noah Reed. Während des Spiels hielt dieser ein Schild hoch mit der Aufschrift «Tom Brady hat mir geholfen, Hirnkrebs zu besiegen». Brady sah das Schild und schenkte dem jungen Fan ein Cap nach Spielende. Noah brach vor Freude in Tränen aus. Mutter Reed klärte anschliessend auf Instagram auf, dass es sich um das erste NFL-Spiel des Neunjährigen handelte: «Dieser Junge kämpfte und kämpfte mit dem Traum, dass er dich eines Tages im echten Leben spielen sehen kann. Du hast ihm Kraft, Hoffnung und einen Traum gegeben. Du bist nicht nur der grösste Sportler aller Zeiten, du bist auch ein guter Mensch. Du hast gerade das Leben meines Jungen verändert. Ich danke dir aus tiefstem Mutterherz.»

Brady, der mit Model Gisele Bündchen verheiratet ist und drei Kinder hat, zeigte sich an der Pressekonferenz beeindruckt über die Begegnung mit dem neunjährigen Noah: «Das war wirklich süss. Offensichtlich ein zäher Junge. Das wirft eine andere Perspektive auf das, was wir auf dem Feld tun. Am Ende bedeutet es nicht viel im Vergleich zu dem, was so viele Menschen durchmachen.»