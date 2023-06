Lionel Messi: So reagiert der FC Barcelona auf die geplatzte Rückkehr

USA TODAY Sports via Reuters Con

Lionel Messi entscheidet sich gegen eine Rückkehr zum FC Barcelona und für einen ablösefreien Wechsel von Paris Saint-Germain zu Inter Miami. Das wurde am Mittwoch bekannt. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, US-Fans reagierten begeistert, ebenso Clubs aus der MLS. Chicago Fire, der Club von Nati-Star Xherdan Shaqiri, veröffentlichte zum Beispiel ein Begrüssungsvideo auf Social Media.

Und der FC Barcelona? Nun, nach der Bekanntgabe der Entscheidung veröffentlichte Barça ein Statement. Der Verein teilte mit, dass der Club bereits am Montag von Messis Vater und Berater Jorge unterrichtet worden sei. Weiter schrieben die Katalanen im Communiqué: «Präsident Joan Laporta verstand und respektierte die Entscheidung von Messi, in einer Liga mit geringeren Anforderungen anzutreten, weiter weg vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war.»