1 / 10 Chrissy Teigen völlig aufgelöst auf dem Spitalbett: Das Model hat kurz zuvor sein Baby verloren. Dieses und weitere emotionale Bilder teilte Teigen am Donnerstag auf Instagram. Instagram/chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend nehmen Abschied von ihrem ungeborenen Kind. Instagram Das Paar bangte seit Tagen um seinen Sohn. Instagram

Darum gehts Tausende Follower drücken Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) ihr Mitgefühl aus.

Auch Superstars von Paris Hilton über Channing Tatum bis LL Cool J bekunden öffentlich Anteilnahme.

Teigen hat eine Fehlgeburt erlitten, sie befand sich bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat.

Die Nachricht verkündeten sie und Legend am Donnerstag mit privaten Fotos aus dem Spital und emotionalen Worten.

Sie kämpften seit Sonntag im Spital um ihren ungeborenen Sohn, vor wenigen Stunden haben sie ihn verloren: Am Donnerstagmorgen teilten Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) die traurige Nachricht in den sozialen Medien. Sie seien schockiert und verspürten einen Schmerz, den sie zuvor nicht gekannt hätten, schrieb das US-Model, das sich etwa im sechsten Monat befand, in einer langen Nachricht.

Dazu postete Teigen eine Reihe von privaten Bildern aus dem Spital, die unter die Haut gehen. Auf einem halten sie und ihr Ehemann den leblosen Säugling im Arm und weinen. Auf einem anderen zeigt sich Chrissy verzweifelt und trauernd auf dem Spitalbett.

Superstars melden sich zu Wort

Der Post löste eine grosse Welle des Mitgefühls aus. Innert wenigen Stunden bekundeten Tausende ihr Beileid. Mehr als 3,5 Millionen Menschen klickten inzwischen aufs Insta-Herz.

Unter dem Post sammeln sich auch zahlreiche Stimmen von prominenten Freunden des Models und des Sängers. Wir haben nachfolgend nur einige herausgepickt:

- Zum Beispiel Paris Hilton (39): Ihr Herz zerbreche, schreibt die berühmte Influencerin und Unternehmerin. «Euer Verlust tut mir so leid.» Sie schicke viel Liebe.

- «Es tut mir so, so leid», kommentiert Topmodel Hailey Bieber (23). «Ich denke an dich und John, bete für euch und schicke euch viel Liebe für diese Zeit.»

- Auch Kim Kardashian (39) drückt ihr Mitgefühl aus. «Wir sind immer für euch da und lieben euch so sehr», schreibt die Über-Influencerin.

- Schauspieler Channing Tatum (40) schickt «viel Liebe».

- Sein Berufskollege Jesse Tyler (44) wünscht, er könnte ihren «Herzschmerz wegnehmen».

- Topmodel Cara Delevingne (28) sendet Chrissy und John «so viel Liebe».

- «Es tut mir so leid!», kommentiert Reality-TV-Star und Dreifachmutter Snooki (32). Und: «Ich bete für euch und eure wundervolle Familie.»

- Rapper LL Cool J (52) machts kurz und bündig und schickt betende Hände als Emoji.

- Schauspielerin Alyssa Milano (47) bedankt sich beim Paar, dass es die schmerzliche Erfahrung so offen mit der Öffentlichkeit teilt. «Ich schicke euch allen Liebe und Kraft.»

- Selma Blair (48) bekundet ebenfalls ihre Anteilnahme: «Es tut mir so leid, Engel-Mama», so die Schauspielerin. «Es tut mir so leid. Dieser Verlust. Dieser Verlust.»

- Auch die Schauspielerin Ruby Rose (34) schreibt: «Es tut mir so leid.» Sie denke fest an Chrissy und John.

- Ex-Miss Universe und Influencerin Olivia Culpo (28) schickt neben Liebe auch «positive Energie», um den Verlust zu verarbeiten.

Teigen twittert auf dem Nachhauseweg

Teigen und Legend haben das Spital bereits wieder verlassen und befinden sich inzwischen bei ihren zwei beiden Kindern. Auf dem Heimweg twitterte Chrissy: «Wir fahren vom Spital nach Hause ohne Baby. Wie kann das real sein?»

Der verstorbene Bub, den sie Jack nannten, war das dritte Kind des Celebrity-Paars. Es handelte sich um eine Risikoschwangerschaft: Seit Beginn ihrer Blutungen wegen einer schwachen Plazenta befolgte Teigen eine strikte Bettruhe. «Ich stehe nur auf, um zu pinkeln, und bade zweimal die Woche», schrieb sie.