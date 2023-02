Super Bowl: Alle Infos zu Superstars, TV-Sender und Ticketpreisen

NFL-Final : Superstars, TV-Sender, Ticketpreise – alles, was du zum Superbowl wissen musst

In der Nacht auf Montag steigt der Superbowl zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Wir verraten dir, wo es das Spiel zu sehen gibt und wer in der Halbzeit auftreten wird.

In der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr) findet in Glendale, Arizona, der Superbowl statt.

Wer spielt gegen wen?

Wann findet der Superbowl statt?

Das Spiel findet im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona statt und beginnt Ortszeit um 16.30 Uhr. In der Schweiz ist am Montagmorgen um 0.30 Uhr Kick-off.

Wo wird das Spiel übertragen?

Wer ist der Favorit?

Die Wettanbieter sehen die Philadelphia Eagles knapp vor den Kansas City Chiefs. Das «Heimrecht» haben die Eagles, die in ihren dunkelgrünen Trikots antreten. Die Chiefs als Gast mussten sich anpassen und spielen in Weiss.

Wer sind die Superstars der beiden Teams?

Wer ist für die Halbzeit-Show verantwortlich?

Rihanna tritt auf. Die R&B- und Pop-Sängerin aus Barbados hat in ihrer Karriere schon neun Grammys gewonnen – und noch vor vier Jahren ein Engagement für die Halftime-Show beim Superbowl abgelehnt. Damals begründete sie ihr Nein mit dem Umgang der NFL mit Quarterback Colin Kaepernick, der aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne auf ein Knie gegangen war und in der Folge zur unerwünschten Person in der Liga wurde.